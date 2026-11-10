Ehime Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ehime Bank hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 88.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24.28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.56 Milliarden JPY – ein Plus von 12.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ehime Bank 15.58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch