EHealth stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EHealth gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EHealth ein Ergebnis je Aktie von -1.460 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 60.50 Prozent auf 21.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53.9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch