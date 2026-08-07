EHealth: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EHealth lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.18 USD gegenüber -0.980 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44.77 Prozent auf 33.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch