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27.08.2026 06:37:00
EHang stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
EHang hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0.25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.150 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20.3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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