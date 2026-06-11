EHang mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EHang präsentierte am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch