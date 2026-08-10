eGuarantee stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

eGuarantee hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 21.45 JPY. Im letzten Jahr hatte eGuarantee einen Gewinn von 18.09 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat eGuarantee mit einem Umsatz von insgesamt 2.80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch