eGuarantee: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

eGuarantee hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18.74 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eGuarantee in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.83 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch