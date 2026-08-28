EGing Photovoltaic Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EGing Photovoltaic Technology liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EGing Photovoltaic Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EGing Photovoltaic Technology ein Ergebnis je Aktie von -0.090 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 169.3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 572.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch