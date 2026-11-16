EGH Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EGH Acquisition A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 USD gegenüber 0.070 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch