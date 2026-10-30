EGF Theramed Health stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EGF Theramed Health hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.080 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.280 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch