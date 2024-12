eGain wurde für das CRM Customer Engagement Center im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 als Visionär bezeichnet

Die Bewertung erfolgte auf Grundlage der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit

SUNNYVALE, Kalifornien, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), die KI-Wissensmanagement-Plattform für den Kundenservice, hat heute angekündigt, dass sie für das CRM Customer Engagement Center im Gartner® Magic Quadrant™ als Visionär bezeichnet wurde. In dem am 11. Dezember 2024 veröffentlichten Bericht wurden 12 Anbieter, die die Aufnahmebedingungen erfüllten, anhand von 15 Kriterien bewertet.

Die eGain Customer Engagement Suite basiert auf Konversations- und generativer KI und ist eine preisgekrönte Lösung für Digital-First-Omnichannel-Engagement. Sie umfasst drei mit umfangreichen Funktionen ausgestattete Hubs – den AI Knowledge Hub, den Conversation Hub und den Analytics Hub –, die auf einer zusammensetzbaren Erfahrungsplattform aufgebaut sind.

"Wir freuen uns, im Gartner-Bericht als Visionär bezeichnet zu werden", kommentierte Ashu Roy, CEO von eGain. "Unsere Kunden schätzen marktführende Innovationen, wie zuletzt die Einführung von eGain AI Agent, und einfache Verbrauchsmodelle wie Innovation in 30 Days™ und SafeSwitch™.”

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner fördert keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere Bezeichnungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schliesst jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über eGain

Der eGain AI Knowledge Hub hilft Unternehmen, die Kundenerfahrung zu verbessern und Kosten zu senken, indem er zuverlässige, leicht verständliche Antworten liefert. Besuchen Sie www.eGain.com für weitere Informationen.

