eGain Solve™ 2023 läutet die Ära der Wissensautomatisierung ein, ausgelöst durch generative KI

SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), der führende Anbieter von Wissensmanagementplattformen für die Automatisierung des Kundenengagements, hat seine Solve™ 23-Konferenz angekündigt, die am 25. September in der Brewery in London stattfinden wird. Vorgestellt wird die nächste Generation des eGain Knowledge Hub™, der generative KI und Wissensmanagement zur Automatisierung von Dienstleistungen vereint.



Die Konferenz beginnt mit einer Keynote des CEOs von eGain. Anschliessend werden Kunden und Partner über ihre Erfolgsgeschichten bei der wissensbasierten Transformation des Kundenengagements in verschiedenen Branchen berichten. Auf der Konferenz wird auch eine einzigartige Masterclass zum Thema generative KI für den Kundenservice stattfinden, bei der die Teilnehmer Anwendungsfälle und Best Practices kennenlernen können.

"Wenn Wissen und generative KI-Technologien zusammenarbeiten, kann das Kundenengagement wie nie zuvor automatisiert werden", so Ashu Roy, CEO von eGain.

Höhepunkte

KEYNOTE The Knowledge Foundation: Take GPT from Transformer to Transformation (Das Wissensfundament: GPT vom Transformator zur Transformation bringen)

KUNDENINNOVATIONSGESCHICHTEN ALD Automotive, BT/EE, Cathay Pacific und Deloitte, First Central, RSA, Tryg und Wiggle

SONSTIGES Masterclass zu generativer KI für den Kundenservice Demo-Lounge, in der die neuesten und besten Produktfunktionen, Integrationen und das Ökosystem von eGain vorgestellt werden Vertiefende Breakout-Sessions zu Lösungen von eGain mit Fragen und Antworten Persönliche Treffen mit wichtigen Führungskräften und Managern von eGain





Hinweis: Die Tagesordnung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Registrierung

Besuchen Sie https://www.egain.com/solve-2023-london/ .

Über eGain

Unsere wissensbasierte, mit KI versehene Software automatisiert Digital-First-Erlebnisse für Unternehmen und staatliche Behörden. Die eGain-Plattform ist mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen vorvernetzt und bietet schnellen Nutzen und einfache Innovation mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Desktop-Tools für Agenten. Besuchen Sie www.eGain.com für weitere Informationen.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

eGain-Medienkontakt

Michael Messner

E-Mail: press@egain.com

Telefon: 408 636 4514