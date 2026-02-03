Egain Communications CorpShs Aktie 1664348 / US28225C8064
|
04.02.2026 00:01:30
EGain Corporation Q2 Profit Rises
(RTTNews) - eGain Corporation (EGAN) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $2.34 million, or $0.08 per share. This compares with $0.67 million, or $0.02 per share, last year.
Excluding items, eGain Corporation reported adjusted earnings of $2.98 million or $0.11 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $22.98 million from $22.39 million last year.
eGain Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.34 Mln. vs. $0.67 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.02 last year. -Revenue: $22.98 Mln vs. $22.39 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.06 To $ 0.08 Next quarter revenue guidance: $ 22.2 M To $ 22.7 M Full year EPS guidance: $ 0.31 To $ 0.36 Full year revenue guidance: $ 90.5 M To $ 92.0 M
Nachrichten zu Egain Communications CorpShs
|
02.02.26
|Ausblick: Egain Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Egain Communications legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Egain Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
