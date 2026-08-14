EG Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EG Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

EG Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.260 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 111.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch