EG Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EG Acquisition A äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EG Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.260 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat EG Acquisition A im vergangenen Quartal 111.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EG Acquisition A 91.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch