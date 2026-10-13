EfTEN Real Estate Fund III AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EfTEN Real Estate Fund III AS Registered hat am 12.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.1 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch