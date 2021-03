EFG passt Führungsmannschaft an - Aktie gibt ab

So ist per 1. Mai 2021 Harald Reczek zum neuen Head of Investment Solutions und Sanjin Mohorovic per 1. Juli zum neun Leiter der Region Lateinamerika ernannt worden. Beide werden in ihrer neuen Funktion Mitglieder des Global Business Committees, wie EFG am Montag mitteilte.

Harald Reczek, der 2020 als Stellvertretender Leiter (Deputy Head) des Bereichs Investment Solutions und als Global Head of Distribution zu EFG stiess, folgt auf Renato Cohn. Dieser habe sich entschieden, das Unternehmen Ende April zu verlassen, heisst es weiter. Cohn werde zu BTG Pactual stossen.

Sanjin Mohorovic wiederum ist seit Januar 2020 Chief Operation Officer (COO) des Global Private Banking von EFG. Davor, von 2017 bis 2019, war er bei EFG Private Banking COO für die Region Lateinamerika. Marcelo Coscarelli, der im Januar 2017 Head der Region Americas und im Juli 2017 Leiter der Region Lateinamerika wurde, werde Board-Mitglied von EFG Capital bleiben, heisst es weiter.

Für die EFG-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,4 Prozent abwärts auf 7,05 Franken.

