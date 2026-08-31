EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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31.08.2026 09:25:36
EFG International-Aktie wenig bewegt: Privatbank eröffnet neue Niederlassung in Bern
Die Privatbank EFG International eröffnet per 1. September 2026 eine neue Niederlasung in Bern.
Geleitet wird die Niederlassung laut Mitteilung vom Montag von Sandro Steiner und Dominik Bühler, die in diesem Zusammenhang zu Client Relationship Officers (CROs) ernannt wurden und an Manuel Blanco, Leiter Private Banking Gstaad & Grossraum Bern, berichten. Die Niederlassung gehört zur Region Schweiz & Italien, die wiederum unter der Leitung von Franco Polloni steht.
Die EFG International-Aktie notiert an der SIX zeitweise unbewegt bei 16,18 Franken.
awp-robot/uh/rw
Zürich (awp)
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