EFG International-Aktie sinkt: Privatbank eröffnet neue Niederlassung in Bern

Die EFG International will damit die Kundenabdeckung in der Schweiz ausbauen und ihre Stellung im Heimmarkt stärken.

Geleitet wird die Niederlassung laut Mitteilung vom Montag von Sandro Steiner und Dominik Bühler, die in diesem Zusammenhang zu Client Relationship Officers (CROs) ernannt wurden und an Manuel Blanco, Leiter Private Banking Gstaad & Grossraum Bern, berichten. Die Niederlassung gehört zur Region Schweiz & Italien, die wiederum unter der Leitung von Franco Polloni steht.

Die EFG International-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,37 Prozent tiefer bei 16,12 Franken.

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Zürich (awp)