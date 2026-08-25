EFG International-Aktie im Minus: Schweizer Privatbank verstärkt Top-Management in Dubai

Er übernimmt die Funktion per 26. August.

Khanna soll den weiteren Ausbau des EFG International-Geschäfts in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorantreiben, wie die Privatbank am Dienstag mitteilte. Er berichtet an Patrick Ramsey, Leiter Continental Europe and Middle East.

Zuvor war Khanna bei der Bank of Singapore als Leiter des Private Banking für Europa, den Nahen Osten und Südasien sowie als Chef der Niederlassung im Dubai International Financial Centre (DIFC) tätig. Er verfügt gemäss Mitteilung über mehr als 30 Jahre Erfahrung im internationalen Private Banking.

Die EFG International-Aktie notiert im SIX-Handel zwischenzeitlich 0,6 Prozent tiefer bei 16,52 Franken.

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Zürich (awp)