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EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228

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Europäische Investoren 10.04.2026 14:16:00

EFG International-Aktie fester: Anleihe über 500 Millionen Euro ausgegeben

EFG International-Aktie fester: Anleihe über 500 Millionen Euro ausgegeben

EFG International hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro ausgegeben.

EFG International
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Die über die luxemburgische Tochter ausgegebene Anleihe sei bei europäischen institutionellen Investoren platziert worden, teilte die Schweizer Vermögensverwaltungsbank EFG International am Donnerstag mit.

Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 2031 wurde mit einem fixen Coupon von 3,925 Prozent pro Jahr ausgegeben, wie es weiter hiess. Das Angebot sei überzeichnet gewesen. Die Erlöse würden für generelle Unternehmenszwecke eingesetzt.

Die EFG International-Aktie notiert am Freitag an der SIX 0,91 Prozent im Plus bei 17,80 Franken.

tp/

Zürich (awp)

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EFG-Aktie in Rot: Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen - Neugeldzufluss übertrifft Zielspanne

Bildquelle: EFG International AG

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