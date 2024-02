EFG-Aktie zieht kräftig an: EFG International mit Gewinnsprung - Neues Mitglied für Verwaltungsrat

Das Finanzinstitut profitierte nicht zuletzt von deutlich höheren Erträgen im Zinsgeschäft. Zudem hat es die Zahl der Kundenberater stark ausgebaut.

Der Reingewinn stieg im vergangenen Jahr um 50 Prozent auf 303,2 Millionen Franken, wie das Vermögensverwaltungsinstitut mit Sitz in Zürich am Mittwoch mitteilte. Dank dem starken Resultat sei EFG nun mit seinem aktuellen Geschäftsplan bereits ein Jahr im Vorsprung, wird CEO Giorgio Pradelli in der Mitteilung zitiert.

Die Aktionäre sollen über eine deutlich höhere Dividende vom Gewinnanstieg profitieren. Sie erhalten für das abgelaufene Jahr eine Ausschüttung von 55 Rappen je Titel nach 45 Rappen im Jahr davor.

Frankenstärke lastet auf AuM

Die Vermögensverwalterin konnte im vergangenen Jahr Netto-Neugelder in Höhe von 6,2 Milliarden Franken anziehen (VJ 4,2 Milliarden). Das entsprach einem Anstieg von 4,4 Prozent der verwalteten Vermögen, womit der Neugeldzufluss innerhalb der eigenen Zielbereich von 4 bis 6 Prozent jährlich ausfiel. Mehr als die Hälfte der neuen Gelder (3,7 Milliarden) stammten aus der Region Asien Pazifik, während es in der Region Schweiz und Italien zu Abflüssen kam.

Die verwalteten Vermögen lagen per Ende 2023 mit 142,2 Milliarden Franken allerdings unter dem Vorjahreswert unter dem Vorjahres von 143,1 Milliarden. Die Vermögensverwalterin bekam insbesondere im Schlussquartal 2023 die Stärke des Schweizer Frankens stark zu spüren.

Bessere CI-Ratio

Insgesamt erzielte die Bank im vergangenen Jahr einen um 13 Prozent gestiegenen Betriebsertrag von 1,43 Milliarden Franken. Dabei konnte das Institut von einer deutlich verbesserten Zinsmarge profitieren, zudem leistete auch das zu Investitionszwecken gehaltene Lebensversicherungsportfolio einen positiven Beitrag.

Die Kosten erhöhten sich gleichzeitig um 9 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken, nicht zuletzt wegen hoher Ausgaben für neue Kundenberater. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich dennoch auf 73,3 Prozent.

Die Bank stellte im vergangenen Jahr insgesamt 141 neue Kundenberaterinnen und Kundenberater (Client Relationship Officer CRO) ein, nachdem es im Jahr davor gerade 58 gewesen waren. Die neuen CRO hätten 2023 bereits "signifikant" zum Neugeldzufluss beigetragen, heisst es in der Mitteilung. Die Bank hat damit ihre eigenen Ziele von Anstellungen von 50 bis 70 Kundenberater jährlich im vergangenen Jahr sehr deutlich übertroffen.

Von den neuen CRO erwartet die Bank nun auch künftig einen höheren Kundenzufluss. Die neuen Mitarbeitenden dürften in den kommenden Jahren immer stärker zu den Erträgen und der Profitabilität beitragen, heisst es. Voll spürbar werden solle die Neuanstellungen ab dem Jahr 2025. Gleichzeitig sieht sich die Bank auf Kurs, das strategische Ziel von jährlichen Kostensenkungen über 60 Millionen Franken bis im Jahr 2025 zu erreichen.

Gewinnerwartungen übertroffen

Wie EFG weiter schreibt, hat das Unternehmen Alain Zimmermann zum neuen "Chief Marketing and Branding Officer" und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er stösst von der Genfer "Digital Luxury Group" zu EFG, nachdem er zuvor in der Luxusgüterindustrie wie auch in der Bankenindustrie gearbeitet hatte.

Mit den Zahlen hat EFG die Erwartungen von Analysten beim Gewinn und der Dividende deutlich übertroffen. Allerdings sind die verwalteten Vermögen schwächer ausgefallen als von den Experten prognostiziert.

Neues Mitglied für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Der Vermögensverwalter EFG International schlägt der Generalversammlung ein neues Mitglied zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. So soll Prasanna Gopalakrishnan die Nachfolge von Bernd-A. von Maltzan übernehmen, der sich nach elf Jahren nicht zur Wiederwahl stellen werde.

Gopalakrishnan soll insbesondere die Digitalisierung vorantreiben, teilte EFG am Mittwoch mit. Seit September 2021 ist sie Chief Technology Officer der Sky Group und wird auch diese Funktion weiter ausfüllen. Die Generalversammlung findet am 22. März statt.

Die Aktie von EFG International gewinnt im Mittwochshandel an der SIX zeitweise 5,04 Prozent auf 12,50 Franken.

Zürich (awp)