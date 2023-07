EFG-Aktie: Neuer Chef Investment Solutions ernannt

Per 1. Februar 2024 wurde Andre Portelli zum neuen Head of Investment Solutions bei EFG ernannt. Gleichzeitig nimmt er Einsitz in der Geschäftsleitung.

Portelli wird direkt an den CEO Giorgio Pradelli rapportieren, wie die Bank am Montag mitteilte. Seit 2017 ist er für die Barclays Bank als Global Co-Head Investments and Global Head Strategic Solutions Group and Private Markets tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem auch für die UBS.

Portelli löst Moz Afzal and Oliver Heinzelmann ab, welche den Bereich Investment Solutions derzeit noch gemeinsam auf interimistischer Basis zusätzlich zu ihren angestammten Aufgaben leiten.

cf/tv

Zürich (awp)