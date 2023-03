EFG-Aktie höher: EFG International plant Wechsel im Verwaltungsrat

Philip Lofts soll die Nachfolge von Susanne Brandenberger übernehmen.

Vorbehaltlich seiner Wahl durch die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung vom 21. April werde Lofts auch den Vorsitz des Risikoausschusses übernehmen, den Brandenberger derzeit innehat, wie EFG International am Dienstag mitteilte.

Lofts sei ein ausgewiesener Experte für Risikomanagement und habe mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung. So war er laut Communiqué über 30 Jahre bei der UBS in verschiedenen Führungs- und Managementfunktionen tätig, unter anderem von 2008 bis 2015 als Mitglied der Konzernleitung. Von 2008 bis 2010 und 2012 bis 2015 war er Group Chief Risk Officer und seit 2011 CEO von UBS Americas.

An der SIX gewinnt die EFT-Aktie am Dienstag zeitweise 2,50 Prozent auf 9,02 Franken.

