Effnetplattformen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Effnetplattformen hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9.7 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Effnetplattformen 2.5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch