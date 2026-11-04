EFC (I) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EFC (I) äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 5.36 INR. Im letzten Jahr hatte EFC (I) einen Gewinn von 5.61 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat EFC (I) 3.32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch