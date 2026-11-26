Zug (awp) - EEII hat am Donnerstag zur ausserordentlichen Generalversammlung vom Freitag den 18. Dezember eingeladen. Anlass ist eine geplante Transaktion mit Haute Capital Partners, bei der ein wesentlicher Teil eines Beteiligungsportfolios gegen neue EEII-Aktien eingebracht werden soll.

Parallel dazu plant EEII Massnahmen zur Stärkung der Finanzstruktur und zur Unterstützung der weiteren Entwicklung, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Voraussetzung sind unter anderem eine Due Diligence, definitive Verträge und die nötigen Börsengenehmigungen. Angaben zu Rücktritten oder neuen Vorschlägen für den Verwaltungsrat machte EEII in der Mitteilung nicht.

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