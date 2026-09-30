EEII Aktie 716295 / CH0007162958
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30.09.2026 19:09:36
EEII mit roten Zahlen mangels Einnahmen - Vorbereitungen für Reverse Takeover
Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft EEII hat im ersten Semester 2025 laut eigenen Angaben die Vorbereitungen für den "Reverse Takeover" mit Jubin Frères abgeschlossen. Da sie keine Beteiligung hält und damit auch keine Einnahmen erzielt, entsprechen die Aufwendungen von 0,55 Millionen Franken dem Halbjahresverlust.
Die Aufrechterhaltung der Firmenstruktur habe im ersten Semester Kosten von 0,13 Millionen Franken verursacht, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht. Zu diesen Kosten seien die zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 0,42 Millionen für die Vorbereitung und die Einreichung des Börsenzulassungsprospekts an die SIX für den geplanten Zusammenschluss gekommen.
Die Gesellschaft habe aber Zugang zu einer Kreditlinie und so die Kosten begleichen können. Mit der geplanten Kapitalerhöhung und der Integration von Jubin Frères werde auch die Solvenz wiederhergestellt, versicherte das Unternehmen. Die ausserordentliche Aktionärsversammlung soll die Zustimmung dazu im vierten Quartal erteilen.
EEII hatte bereits 2023 erste Pläne zur Übernahme des Westschweizer Tankstellenbetreibers Jubin Frères bekanntgegeben. Diese hatte allerdings immer wieder diverse Verzögerungen erfahren. Die Firma will laut eigenen Angaben zu einem "führenden Player" im Bereich Energieinfrastruktur werden.
tp/to
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