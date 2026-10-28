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28.10.2026 11:05:00
EEII-Aktie unverändert: Übernahme von Beteiligungen von Haute Capital Partners geprüft
Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft EEII prüft die Übernahme von Beteiligungen der Haute Capital Partners SA.
Demnach könnte EEII sämtliche oder einen Teil der Beteiligungen von Haute Capital Partners übernehmen. Als Gegenleistung würde EEII neue eigene Aktien ausgeben. Zusätzlich sei eine Barkapitalerhöhung möglich.
Haute Capital Partners beabsichtigt, die im Rahmen der Transaktion erhaltenen EEII-Aktien ganz oder teilweise an ihre eigenen Aktionäre auszuschütten.
Die endgültige Struktur der Transaktion muss noch zwischen den Parteien vereinbart werden. Zudem sind die Genehmigungen der zuständigen Organe beider Unternehmen erforderlich. Bei Haute Capital Partners muss auch die Generalversammlung sowohl der Transaktion als auch der geplanten Ausschüttung zustimmen.
Die Gespräche befinden sich laut Mitteilung noch in einem frühen Stadium. Über Umfang, Bewertung und Konditionen werde noch verhandelt. Eine definitive Vereinbarung liege nicht vor. Ob die Transaktion tatsächlich zustande kommt, sei daher offen.
Die EEII-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise unverändert bei 1,05 CHF.
awp-robot/to/ra
Zürich (awp)
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