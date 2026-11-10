EEII-Aktie im Fokus: Exklusivitätsvereinbarung mit Haute Capital Partners geschlossen

Sie folgt auf die gemeinsame Absichtserklärung von Ende Oktober und sieht eine Exklusivitätsperiode bis Ende 2026 vor.

Geplant sei, dass EEII alle oder nahezu alle Beteiligungen von der an der BX Swiss kotierten HCP gegen neu ausgegebene EEII-Aktien übernehme, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zusätzlich werde eine Barzeichnung neuer EEII-Aktien durch HCP geprüft.

Im Rahmen der vorgesehenen Transaktion sei beabsichtigt, dass die EEII-Aktien, die HCP erhalten würde, im Wege einer Kapitalherabsetzung an die HCP-Aktionäre ausgeschüttet werden könnten, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

EEII und Haute Capital Partners wollen in der Exklusivitätsphase Bewertungen, rechtliche und finanzielle Prüfungen sowie die Transaktionsdokumentation vorantreiben. Der Abschluss der Transaktion hänge von definitiven Verträgen, den Genehmigungen der zuständigen Gremien und weiteren Bedingungen ab, heisst es.

EEII könne daneben weiterhin ergänzende Zukäufe von operativen Unternehmen, ertragsgenerierenden Vermögenswerten und Immobilien prüfen, betont die Gesellschaft.

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Zug (awp)