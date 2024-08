EEII-Aktie: EEII weitet Verlust aus

Das Unternehmen sieht sich nun aber bereit für eine neue Investitionsstrategie.

So erhöhte sich der Verlust um mehr als einen Viertel auf 0,22 Millionen Franken, wie EEII am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien sank dabei per Ende Juni 2024 in den negativen Bereich auf 0,11 Franken je Aktie. Per Ende 2023 hatte dieser Wert noch bei 0,04 Franken gelegen.

Im ersten Semester seien alle notwendigen Schritte eingeleitet worden, um die neue Investitions-Strategie zu implementieren. Künftig will sich die Gesellschaft auf Investitionen in Infrastrukturprojekte in der Schweiz und in Europa konzentrieren. Bisher lag der Fokus auf Investitionen in Osteuropa und Russland.

In diesem Zusammenhang seien die GAZPROM-Aktie verkauft worden, das letzte Engagement im Rahmen der alten Strategie. Die Voraussetzungen für die geplanten Investitionen im Rahmen der neuen Anlagestrategie seien damit gegeben, so die Mitteilung.

Zug (awp)