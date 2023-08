EEII-Aktie: EEII erneut in den roten Zahlen

Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,18 Millionen Franken, wie EEII am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein deutlich höherer Verlust von 6,02 Millionen resultiert. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien sank per Ende Juni 2023 auf 0,19 Franken, was einer Reduktion von 32,3 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.

Das operative Geschäft sei im ersten Halbjahr "ohne wesentliche Ereignisse" verlaufen, nachdem das Unternehmen die GAZPROM-Beteiligung per Ende 2022 praktisch vollständig abgeschrieben hatte. Eine Neubewertung der Lage ist laut den Angaben nicht geplant.

Die Gesellschaft befinde sich in einer Transformationsphase, heisst es weiter. Diese sei durch den neuen Mehrheitsaktionär, die Genfer Sabrina Holding, eingeleitet worden. Im Juni gab der neue Delegierte im Verwaltungsrat und CEO Alexandre Uldry neue Investitionsziele bekannt. Über erste strategische Schritten in diesem Prozess würden in der zweiten Jahreshälfte "zeitnah" Informationen folgen.

ls/cf

Zug (awp)