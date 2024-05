EEII-Aktie: Ausserordentliche GV geplant

Auf der Tagesordnung stehe insbesondere die Erweiterung des Verwaltungsrates, um auf der ordentlichen GV am 24. Juni 2024 einen vollständigen und entscheidungsfähigen Verwaltungsrat zu haben, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Wie schon bekannt war, hat der bisherige Verwaltungsratspräsident Victor Gnehm im Zuge der Neuorientierung der Gesellschaft sein Amt abgegeben. Nachfolger und laut den Angaben auf der Internetseite aktuell einziger Verwaltungsrat ist Alexandre Uldry. Zur Wahl stehen nun laut den Angaben Manuel Piquerez, Daniel Jean Zappelli, Pascal Kuenlin, Charles Berthillon und Philippe Joerg.

EEII will sich unter dem neuen Mehrheitsaktionär Sabrina Holding künftig auf den Betrieb von Tankstellen in der Schweiz und anderen europäischen Ländern konzentrieren. Davor hatte die Investmentgesellschaft stark in Energieanlagen der ehemaligen Sowjetunion investiert, ist mit dem Ukraine-Krieg aber in eine schwierige Situation geraten.

rw/cg

Zug (awp)