Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’715 -0.8%  SPI 19’470 -0.7%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’168 -0.1%  Euro 0.9440 -0.3%  EStoxx50 6’245 -0.4%  Gold 4’168 0.3%  Bitcoin 70’101 0.4%  Dollar 0.8358 0.0%  Öl 100.2 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
E.ON darf Ovo Energy übernehmen - CMA gibt Deal frei: Aktie tiefer
Sanofi-Aktie legt zu: Bis zu 8 Milliarden Dollar für neue Wirkstoff-Allianz
Suche...
Plus500 Depot

EEII Aktie 716295 / CH0007162958

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 19:30:05

EEII AG: Halbjahresbericht per 30. Juni 2026

EEII
1.05 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
EEII AG: Halbjahresbericht per 30. Juni 2026

30.09.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: EEII 2026 – Halbjahresergebnisse
 

Zug, 30. September 2026

 

EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnisse per 30. Juni 2026.

EEII weist für das erste Halbjahr 2025 einen Verlust von CHF 547’568 aus (H2 2025: Verlust von CHF 332’306). Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien («NAV») belief sich per Ende Juni 2026 auf CHF -0.76, was einer negativen Entwicklung von CHF -0.29 je Aktie seit Jahresbeginn entspricht.

Im ersten Halbjahr 2026 hat das Unternehmen die Vorbereitungen für die Reverse-Takeover-Transaktion mit der Jubin Frères SA abgeschlossen. Das Unternehmen hat die reglementarische Genehmigung der Schweizer Börse (SIX) erhalten, um die Kapitalerhöhung durchzuführen und die Jubin Frères SA zu integrieren.

Obwohl das Unternehmen derzeit über keine aktive Investition verfügt, entstanden für den Erhalt der Struktur als kotierte Gesellschaft Kosten von rund CHF 128’479. Zusätzlich zu den laufenden Kosten führte die Erstellung des Prospekts sowie dessen Einreichung bei der Schweizer Börse zu weiteren Kosten von CHF 419’089. Die gesamten Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 547’568, was dem ausgewiesenen Verlust für das erste Halbjahr 2026 entspricht.

 

Für weitere Informationen:

Die vollständigen Halbjahresergebnisse 2026 stehen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

https://eeii.ch/home

Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,
+41 44 552 4343.

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) kotiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

 

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der EEII AG dar, noch einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. oder Art. 69 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften. Sie darf ohne vorherige Zustimmung der EEII AG weder reproduziert noch weiterverbreitet werden. Anlegerinnen und Anleger sollten sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten (im Sinne von Regulation S des US Securities Act of 1933) verbreitet werden. Ausserhalb der Schweiz wurden und werden keine Massnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere zu ermöglichen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen der EEII AG widerspiegeln und bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen; die EEII AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Die EEII AG übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang damit ab.

 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: EEII AG
Alpenstrasse 15
6304 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 42 80
Fax: +41 41 729 42 29
E-Mail: info@eeii.ch
Internet: www.eeii.ch
ISIN: CH0007162958
Valorennummer: 940179
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2408236

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408236  30.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Analysen zu EEII AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

11:41 UBS Logo UBS KeyInvest: Robotik und Drohnen – KI bekommt Arme und Flügel/Swatch – Zurück im Takt
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’196.97 19.90 SDB01U
Short 14’496.53 13.90 S2B9EU
Short 15’049.11 8.92 S3B2AU
SMI-Kurs: 13’715.28 01.10.2026 13:02:43
Long 13’109.58 19.90 S5BOUU
Long 12’785.69 13.69 SKPBQU
Long 12’239.76 8.92 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

EEII AG 1.05 0.96% EEII AG

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.