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05.10.2026 19:30:05

EEII AG: Aussetzung der Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA

EEII
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EEII AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Personalie
EEII AG: Aussetzung der Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA

05.10.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
 

Aussetzung der Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA

 

Zug, 5. Oktober 2026

Die ursprünglich für das vierte Quartal 2026 geplante Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA wurde bis auf weiteres ausgesetzt. Ein Termin für die Wiederaufnahme der Gespräche steht derzeit noch nicht fest. Die EEII AG betrachtet die geplante Transaktion ab heute als beendet.

Christian Lüscher, der bis heute als Verwaltungsratspräsident fungierte, wird mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.

Die EEII AG erwägt eine Kapitalerhöhung, um ein angemessenes Liquiditätsniveau aufrechtzuerhalten und es dem Unternehmen zu ermöglichen, seine strategischen Ziele weiter zu verfolgen.

 

Über die EEII AG

Die EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft, die sich auf Energie- und Infrastruktur-Assets konzentriert. Das Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen Hauptsitz in Zug.

Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Energievertriebssektor – insbesondere im Einzelhandel mit Kraftstoffen und Convenience-Artikeln in Form von Tankstellen und angeschlossenen Shops – langfristige Renditen für die Aktionäre zu maximieren. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Schweiz und Europa.

 

Kontakt:

Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,

+41 44 552 4343.

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) notiert (Bloomberg: EEII SW Equity). 



Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der EEII AG dar, noch handelt es sich um einen Prospekt gemäss Artikel 35 ff. oder 69 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes oder anderer anwendbarer Gesetze. Sie darf ohne vorherige Zustimmung der EEII AG nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Anleger sollten sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933) verbreitet werden. Ausserhalb der Schweiz wurden und werden keine Massnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere zu ermöglichen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Einschätzungen und Annahmen der EEII AG widerspiegeln und bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen, und die EEII AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Die EEII AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang damit ab.

 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: EEII AG
Alpenstrasse 15
6304 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 42 80
Fax: +41 41 729 42 29
E-Mail: info@eeii.ch
Internet: www.eeii.ch
ISIN: CH0007162958
Valorennummer: 940179
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2410626

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410626  05.10.2026 CET/CEST

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