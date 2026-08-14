EEI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EEI liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EEI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 PHP. Im Vorjahresquartal waren -0.160 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EEI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.05 Milliarden PHP im Vergleich zu 4.03 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch