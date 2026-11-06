Edwards Lifesciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Edwards Lifesciences hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.72 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch