Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 -0.7%  SPI 19’932 -0.8%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’763 -1.6%  Euro 0.9294 0.0%  EStoxx50 6’210 -1.7%  Gold 4’049 -2.0%  Bitcoin 53’164 -1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 100.7 7.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882SpaceX156888148Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warum Carry Trades laut Goldman Sachs wieder gefragt sind
Ausblick: Volkswagen (VW) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Intel-Aktie kräftig im Aufwind: Umsatz und Gewinn sprengen alle Erwartungen
SK hynix: Warum Hebel-ETFs nicht für jeden Anleger geeignet sind
SAP-Aktie freundlich: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
Suche...
Plus500 Depot

Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 23:54:27

Edwards Lifesciences Q2 Profit Down; Raises 2026 Sales Outlook

Edwards Lifesciences
68.66 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Edwards Lifesciences Corp. (EW) on Thursday reported a lower profit in the second quarter, as revenues increased 14%.

Net income declined to $241.9 million or $0.42 per share from $333.2 million or $0.56 per share last year, primarily reflecting a higher tax provision and impairment charges.

Adjusted earnings were $0.78 per share, compared with $0.67 per share a year earlier.

Second-quarter net sales increased 13.6% to $1.74 billion from $1.53 billion a year ago, while constant-currency sales grew 12.5%.

Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) sales rose 11.3% to $1.26 billion, and Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT) sales jumped 47.3% to $195.9 million. Surgical sales increased 6.5% to $284.1 million.

Operating margin improved to 29.5% from 26.8%, while adjusted operating margin increased to 30.0% from 28.2%.

For 2026, Edwards raised its constant-currency sales growth guidance to 10% to 11% from 9% to 11%, increased TAVR sales growth guidance to 8% to 9% from 7% to 9%, and lifted TMTT sales guidance to $760 million to $780 million from $740 million to $780 million. The company reaffirmed adjusted earnings guidance of $2.95 to $3.05 per share.

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!