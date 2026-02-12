Edwards Lifesciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Edwards Lifesciences hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.57 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.39 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1.83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.97 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Edwards Lifesciences 6.07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

