EduLab,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EduLab,Inc Registered äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9.05 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7.510 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.26 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch