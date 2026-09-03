EDreams ODIGEO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EDreams ODIGEO hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.65 Prozent auf 192.5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch