EDreams ODIGEO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EDreams ODIGEO hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

EDreams ODIGEO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165.5 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch