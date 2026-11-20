EDreams ODIGEO gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.75 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.15 Prozent auf 206.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch