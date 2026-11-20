EDreams ODIGEO hat sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EDreams ODIGEO 0.150 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat EDreams ODIGEO 179.3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 171.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch