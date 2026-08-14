EDP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EDP hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15.31 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -19.150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EDP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 666.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 246.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 32.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch