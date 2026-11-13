EDP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EDP präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.49 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -15.750 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat EDP mit einem Umsatz von insgesamt 238.9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 125.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch