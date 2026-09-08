Edmond de Rothschild verstärkt Geschäft mit nicht börsennotierten Anlagen

Zineb Bennani übernimmt per (heutigem) 8. September die neu geschaffene Funktion als Leiterin der strategischen Entwicklung in diesem Bereich, wie die Vermögensverwalterin am Dienstag mitteilte.

Bennani soll unter anderem die Weiterentwicklung der Geschäfte mit Private Equity, Infrastrukturkrediten und Immobilien vorantreiben. Sie war zuvor Chefin von Mirova US und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

to/rw

Genf (awp)