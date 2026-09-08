Banque Privee Edmond de Rothschild Aktie 134749 / CH0001347498
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08.09.2026 16:02:00
Edmond de Rothschild verstärkt Geschäft mit nicht börsennotierten Anlagen
Edmond de Rothschild Asset Management verstärkt das Geschäft mit nicht börsennotierten Anlagen.
Bennani soll unter anderem die Weiterentwicklung der Geschäfte mit Private Equity, Infrastrukturkrediten und Immobilien vorantreiben. Sie war zuvor Chefin von Mirova US und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung.
to/rw
Genf (awp)
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