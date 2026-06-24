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24.06.2026 19:51:36

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV sind gewachsen

Genf (awp) - Die Fonds von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (ERRES) sind im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) gewachsen. Wie die Fondsgesellschaft in dem am Mittwoch publizierten Geschäftsbericht mitteilte, nahm das Vermögen im grösseren Fonds "Swiss" um ein Viertel auf 3,64 Milliarden Franken zu, verteilt auf insgesamt 176 Immobilien.

Insgesamt wurden in diesem Fonds 29 Immobilien gekauft und zwei verkauft, wie es weiter hiess. Positiv hätten sich darüber hinaus Neubewertungseffekte im Portfolio ausgewirkt. Der Jahresgewinn stieg vor allem dank höherer Mieteinnahmen um 20 Prozent auf 64,8 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Und je Anteil werden den Angaben zufolge unverändert 3,80 Franken ausgeschüttet.

Im kleineren "Commercial Income"-Gefäss hat sich das Vermögen per Ende März auf 392 Millionen Franken beinahe verdreifacht. Hier sollen 5,32 Franken je Anteil ausgeschüttet werden.

mk/cg

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