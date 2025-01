Edmond de Rothschild ernennt Monika Vicandi zur Risiko- und Rechtschefin

Genf (awp) - Die Privatbank Edmond de Rothschild hat Monika Vicandi zur Risiko- und Rechtschefin ernannt. Sie trete ihre Stelle am 15. Januar an, teilte das Geldhaus am Dienstag in einem Communiqué mit.

Am 1. März übernehme sie alle ihre neuen Funktionen von Jean-Christophe Pernollet, der seine Berufslaufbahn beende, hiess es. Vicandi habe bei mehreren Finanzunternehmen gearbeitet, darunter Oddo BHF oder Union Bancaire Privée (UBP).

jb/ls