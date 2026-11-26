Genf (awp) - Der Immobilienfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income ist im ersten Halbjahr 2026/27 gewachsen. Das Immobilienvermögen belief sich per Ende September auf 466,8 Millionen Franken, verteilt auf insgesamt 21 Gebäude, wie die Fondsgesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Im Berichtszeitraum wurden vier Gebäude erworben und zwei weitere Kaufverträge für Immobilien unterzeichnet. Zudem profitierte der Fonds von positiven Neubewertungseffekten: Daraus resultierte ein nicht realisierter Gewinn nach Steuern von 3,3 Millionen Franken.

Der Halbjahresgewinn stieg um 10,6 Prozent auf 6,39 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Der Nettoinventarwert erhöhte sich per Ende September auf 107,50 Franken je Anteil.

Für das Gesamtjahr 2026/27 bestätigt die Fondsleitung ihre Ausschüttungsabsicht von mehr als 5,20 Franken je Anteil. Im Vorjahr waren 5,32 Franken ausgeschüttet worden.

Im Oktober nahm der Fonds zudem 60,1 Millionen Franken an neuem Eigenkapital auf. Seit dem Start im Juli 2024 belaufen sich die Kapitalerhöhungen damit auf insgesamt 300 Millionen Franken.

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